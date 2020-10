Boeing produira le 787 seulement en Caroline du Sud

Article publié le 4 octobre 2020 par David Dagouret

Le constructeur américain ne produira plus son Dreamliner à Everett et regroupera la production à North Charleston.

Boeing a annoncé sa décision de regrouper les activités de production du Boeing 787 à North Charleston (Caroline du Sud) à partir de la mi-2021, selon ses estimations actuelles. Cette décision intervient au moment où le Groupe prend des mesures stratégiques pour préserver sa trésorerie et repositionner certaines activités dans le contexte mondial actuel en vue d’accroître son efficacité et d’améliorer sa performance sur le long terme.

Boeing a commencé à assembler des avions 787-8 et 787-9 à Everett en 2007, l’usine de North Charleston devenant la deuxième chaîne d’assemblage final (FAL) opérationnelle en 2010. Toutefois, seul le site de North Charleston dispose des installations que requiert la construction du Tiret 10.

La production des autres variantes, les plus petites du 787 se poursuivra à Everett jusqu’à ce que le programme atteigne la cadence de production annoncée précédemment, c’est-à-dire six avions par mois en 2021.

Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "le Boeing 787 doit son formidable succès actuel à l’excellence de nos employés du site d’Everett. Ils ont contribué à donner naissance à un avion qui a transformé la façon dont les compagnies aériennes et leurs passagers souhaitent voyager. Tandis que nos clients font face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, nous avons décidé de regrouper les activités de production du 787 en Caroline du Sud pour assurer le succès à long terme du programme Dreamliner. Notre équipe du Puget Sound, dans la région de Seattle, continuera à concentrer ses efforts sur la construction efficiente de nos familles d’avions 737, 747, 767 et 777. Les deux sites seront au cœur des initiatives prises par Boeing pour continuer d’améliorer la sécurité, la qualité et l’excellence opérationnelle. Nous en sommes conscients, ces décisions relatives à la production peuvent avoir des conséquences sur nos coéquipiers, sur l’industrie et sur les partenaires des communautés où nous sommes implantés. Nous avons évalué chaque aspect du programme de façon approfondie et étudions avec nos interlocuteurs la meilleure manière de poursuivre notre collaboration. Ces efforts permettront d’affiner la production du 787, ainsi que d’améliorer la proposition de valeur de cette famille d’avions."

