Comac choisit Expliseat pour équiper son ARJ21

Article publié le 17 octobre 2020 par David Dagouret

Le siège français sera le premier siège en composite à voler en Chine.

Le constructeur français, Expliseat, a annoncé qu'il avait été sélectionné par l'avionneur chinois Comac pour équiper la cabine du ARJ21 en sièges TiSeat E2. Le siège TiSeat E2 est un siège en composite et en titane qui serait 40% plus léger que les autres sièges concurrents disponibles sur le marché.

En fournissant le siège TiSeat E2 à l'avionneur Comac, Expliseat devient ainsi le premier fournisseur dont le siège en composite sera le premier à voler en Chine.

Benjamin Saada, PDG d'Expliseat a déclaré : "c'est un honneur d'être sélectionnés par COMAC, ils bénéficieront de tous les avantages offerts par notre technologie innovante et légère, cela aidera les opérateurs de l'ARJ21 de maximiser les profits et les revenus en tirant parti de la réduction de l'empreinte carbone due à l’économie de carburant, la baisse des coûts de maintenance et à l'augmentation de la durée de vie des sièges. Les passagers de l’avion bénéficieront également des dernières innovations sur le confort et l'ergonomie. Nous voyons un avenir radieux en Chine avec Comac."





