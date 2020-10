easyJet nomme un nouveau directeur pour la France et les Pays-Bas

Article publié le 2 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost a nommé Bertrand Godinot comme Directeur Général pour la France et les Pays-Bas.

easyJet a annoncé la nomination de Bertrand Godinot comme le nouveau directeur général pour la France et des Pays-Bas. Bertrand Godinot a travaillé plus de dix ans au sein d’Apple, à Londres puis à Paris, notamment en tant que Directeur France.

Bertrand Godinot sera basé à Paris.

Thomas Haagensen, Directeur des marchés a déclaré : "nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand à ce poste crucial et alors que notre entreprise et notre secteur traversent une période sans précédent. easyJet a construit un réseau leader reliant les régions européennes entre elles et grâce à ses compétences de leadership chevronnées, Bertrand pourra contribuer de manière significative à renforcer la marque easyJet et à soutenir notre stratégie sur les marchés clés que sont la France et les Pays-Bas."





