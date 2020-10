L'armée équatorienne prend livraison de deux hélicoptères H145

Article publié le 30 octobre 2020 par David Dagouret

Airbus Helicopters a livré deux H145 à l'équateur.

Airbus Helicopters a annoncé avoir livré deux H145 à l'armée de l'air équatorienne, qui devient ainsi le premier client militaire en Amérique du Sud pour cet hélicoptère. Six autres H145 seront livrés à ce client dès l'année prochaine. Ces hélicoptères connus sous le nom de "Cobra" dans l'armée de l'air équatorienne seront affectés à la 22e escadre de combat à Guayaquil. Le contrat signé entre l'Equateur et Airbus Helicopters comprend la formation de 12 pilotes et 15 techniciens.



Ces H145 seront utilisés pour la surveillance des frontières, la lutte contre le trafic de drogue, d'opérations de sauvetage à haute altitude, d'évacuations sanitaires et d'assistances en cas de catastrophes naturelles.

Liens commerciaux

Sur le même sujet