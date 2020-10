Article publié le 22 octobre 2020 par David Dagouret

Le B777 est immatriculé D-ALFI et porte le nom "¡Buenos días México" et a reçu une livrée spéciale.

Lufthansa Cargo a présenté un Boeing 777F avec une livrée spéciale pour soutenir l'organisation "Cargo Human Care". L'organisation d'aide "Cargo Human Care e.V." a été fondée par les employés de Lufthansa Cargo il y a 13 ans et soutient l'organisation d'aide durable au Kenya.

Dans le cadre de l'engagement Lufthansa Cargo en faveur des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, ce soutien est désormais visible sur le dernier cargo de la flotte, un Boeing 777F, en coopération avec Lufthansa Technik.

Ainsi ce Boeing 777F est immatriculé D-ALFI et portant le nom "¡Buenos días México" a reçu une livrée spéciale. En plus du logo Cargo Human Care et du slogan "Step by step. Giving children a future", des portraits d'enfants kenyans vivant dans l'orphelinat "Mothers' Mercy Home" géré par Cargo Human Care décorent également l'avion-cargo moderne. Ils ont été dessinés par Franka Doyen, un des membres fondateurs du projet d'aide.

Harald Gloy, Directeur des Opérations de Lufthansa Cargo a déclaré : "l'engagement social a toujours fait partie de l'ADN de Lufthansa Cargo. Avec les nouveaux motifs sur l'avion, nous poursuivons non seulement notre engagement à soutenir Cargo Human Care, mais aussi l'objectif de développement durable des Nations unies "No Poverty"".

Fokko Doyen, Président de Cargo Human Care et commandant de bord chez Lufthansa Cargo, est a déclaré : "Cargo Human Care est une affaire de cœur, non seulement pour moi mais aussi pour de nombreux collègues. Je suis très fier que nous ayons maintenant un nouvel ambassadeur qui accompagne Cargo Human Care dans le monde entier".

