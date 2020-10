Lufthansa Group dévoile son programme Hiver 2020/2021 pour la France

Article publié le 4 octobre 2020 par David Dagouret

Ce ne sont pas moins de 213 fréquences hebdomadaires qui sont proposées.

Le groupe allemand poursuit le développement de ses connexions au départ de la France, reliant Paris et les provinces métropolitaines aux hubs européens (Francfort, Munich, Zurich, Vienne, Bruxelles). Pour le programme d’hiver 2020/2021, ce ne sont pas moins de 213 fréquences hebdomadaires qui sont ainsi proposées au départ des principales villes de France : Paris (73 fréquences), Nice (45 fréquences), Lyon (37 fréquences), Strasbourg (19 fréquences), Toulouse (18 fréquences), Marseille (15 fréquences), Nantes (6 fréquences).

Selon les villes de départ et les hubs, Lufthansa propose des correspondances vers les réseaux en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ou vers les destinations plus lointaines, avec entre autres : Chicago, Denver, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington, Montréal, Toronto, Buenos Aires, Cancun, Mexico City, Bangkok, Beijing, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Delhi, Mumbai, Tokyo, Colombo, Malé.

Grâce à son hub de Bruxelles, Lufthansa Group, via sa compagnie Brussels Airlines, ne propose pas moins de 35 destinations en Europe et 15 destinations intercontinentales, proposant un fort maillage en Afrique avec des destinations telles que Abidjan, Cotonou, Dakar, Douala, Freetown, Kigali, Kinshasa, Lomé et Yaoundé par exemple.

Lufthansa desservira pour la première fois Punta Cana en République Dominicaine et à Mombasa au Kenya, avec des vols vers l'île de Zanzibar (Tanzanie). De juin à septembre 2021, Lufthansa proposera également pour la première fois des vols sans escale de Francfort à Anchorage en Alaska (États-Unis). L'île Maurice et les Maldives seront également inscrites au programme des vols en été 2021. Tous ces vols sont opérés en coopération avec Eurowings et Brussels Airlines et peuvent être réservés sous le numéro de vol Lufthansa via lufthansa.com et sous le numéro de vol Eurowings via eurowings.com.

Liens commerciaux

Sur le même sujet