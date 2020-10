Qatar Airways lance sa 100e destination à son réseau

Article publié le 17 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie annonce la reprise de ses vols vers Sofia en Bulgarie.

Qatar Airways a annoncé la réintégration d’une 100e destination à son réseau, avec la reprise de ses vols vers Sofia via Bucarest, dans le cadre de la reprise progressive de ses opérations suite à la crise. Les trois vols hebdomadaires à destination de la capitale bulgare seront opérés à partir du 16 octobre 2020.

La compagnie annonce également ce mois-ci la reprise prochaine de ses vols ou l’augmentation de ses opérations vers les destinations suivantes :

Entebbe (Ouganda) : 3 vols par semaine depuis le 2 octobre

Hanoi (Vietnam) : 4 vols par semaine depuis le 3 octobre

Manille (Philippines) : augmentation à 17 vols par semaine depuis le 2 octobre

Seychelles : 3 vols par semaine depuis le 15 octobre

Erevan (Arménie) : vol hebdomadaire depuis le 5 octobre

Durban, Le Cap et Johannesburg en Afrique du Sud : 19 vols hebdomadaires

Singapour : doublement des vols quotidiens à partir du 25 octobre

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways a déclaré : "étant l'une des rares compagnies à avoir opéré des vols tout au long de la pandémie pour rapatrier les passagers, nous sommes fiers de franchir cette étape importante dans la reconstruction de notre réseau. Nous nous concentrons non seulement sur la reprise des destinations, mais aussi sur l'exploitation du plus grand nombre de fréquences possible afin d'offrir à nos passagers toute la souplesse dont ils ont besoin pour voyager quand ils le souhaitent. Avec plus de 700 fréquences hebdomadaires actuellement et un objectif de plus de 125 destinations desservies d'ici la fin de 2020, nos passagers bénéficieront d’une multitude d'options pour voyager à travers le monde, en toute sécurité et fiabilité."





Liens commerciaux

Sur le même sujet