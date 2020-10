Qatar Airways réceptionne 3 nouveaux Airbus A350

Article publié le 26 octobre 2020 par David Dagouret

Le 23 octobre dernier, la compagnie qatarie a pris livraison de trois nouveaux A350-1000.

Qatar Airways a annoncé qu'elle avait réceptionné le 23 octobre dernier, 3 Airbus A350-1000. Avec ces livraisons, la compagnie qatarie exploite 52 exemplaires de l'Airbus A350. Qatar Airways a précisé que ces trois appareils sont équipés de sa classe affaires "QSuite" et ils seront exploités sur les lignes long-courriers vers l'Afrique, les Amériques, l'Asie, le Pacifique et l'Europe.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways est l'une des rares compagnies aériennes mondiales à n'avoir jamais cessé de voler tout au long de cette crise. Étant l'une des seules compagnies aériennes à continuer de réceptionner de nouveaux appareils en ce moment, notre investissement stratégique dans des appareils modernes et économes en carburant nous a permis de rapatrier plus de 2,3 millions de personnes sur plus de 37 000 vols depuis le début de la pandémie. En raison de l'impact du COVID-19 sur la demande de voyages, nous continuerons à voler de manière plus écologique et plus intelligente en maintenant notre flotte d'Airbus A380 au sol. Il n'est en effet pas justifiable, sur le plan commercial ou environnemental, d'exploiter un appareil aussi gros sur le marché actuel.



Les voyageurs soucieux de l'environnement peuvent voyager avec l'assurance que Qatar Airways surveille continuellement le marché pour évaluer la demande en passagers et en fret afin de s'assurer qu'elle exploite les avions les plus efficaces sur chaque ligne. Plutôt que d'être obligée d'utiliser des appareils surdimensionnés, Qatar Airways dispose d'une variété d'appareils durables qui lui permettent de voler avec la bonne capacité sur chaque marché. Les passagers peuvent compter sur notre programme de vols fiable et sur notre flotte variée qui nous donne la possibilité de maintenir nos vols et choisir les appareils adaptés en fonction de la demande des passagers."





