Qatar Airways reprend ses vols vers la Thaïlande

4 octobre 2020

La compagnie qatarie a repris ses vols vers Bangkok depuis le 1er octobre.

Qatar Airways a annoncé qu’elle a repris ses vols passagers à destination de Bangkok, en Thaïlande, depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 31 octobre 2020. Jusqu’alors, les compagnies aériennes étaient limitées au transport de passagers uniquement au départ de la Thaïlande. Aujourd’hui, six transporteurs internationaux, dont Qatar Airways, sont désormais autorisées à transporter des passagers sur leurs vols à destination de la Thaïlande.

Qatar Airways assurera au total 14 vols hebdomadaires au départ et à destination de Bangkok.

Les restrictions de voyage actuelles annoncées par les autorités du Royaume de Thaïlande permettront l'entrée dans le pays, sous conditions, des catégories de passagers suivantes :

Ressortissants thaïlandais

Personnes exemptées (autorisées ou invitées par la Premier Ministre ou le Commandant en Chef de l’Armée)

Diplomates et responsables d’Organisations Internationales

Familles de ressortissants thaïlandais

Non-ressortissants thaïlandais (titulaires d’un Certificat de Résidence)

Titulaires d’un permis de travail

Étudiants

Étrangers ayant un rendez-vous médical prévu

Étrangers sous régime spécial

Titulaires de visas de type non-immigrant (voyageurs d'affaires, fournissant un relevé bancaire de moins de six mois)

Titulaires d’un visa spécial de tourisme

Détenteurs d’une carte de voyage d'affaires de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) (provenant de pays à faible risque)

Étrangers (pour des séjours de 60 jours en Thaïlande, fournissant un relevé bancaire de moins de six mois)

Les passagers à l'arrivée (à l'exception des ressortissants thaïlandais) doivent présenter un certificat de santé "Fit to Fly Health Certificate" ainsi qu’un résultat négatif de test PCR datant de moins de 72 heures avant le départ. Il est également obligatoire pour tous les passagers de présenter un certificat d'entrée (COE) au moment de l'enregistrement, des contrôles de l’'immigration et auprès des autorités sanitaires à l'arrivée à Bangkok. Les passagers sont également tenus d'avoir une alternative confirmée à la quarantaine d'État (ASQ), avec réservation d'hôtel autofinancée, à la date d'arrivée. Les passagers peuvent sélectionner leur ASQ parmi une liste d'hôtels approuvés sur hsscovid.com.

M. Justin Kestel, Country Manager Singapour, Myanmar et Thaïlande Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways a fait preuve de résilience et de dévouement tout au long de la crise sanitaire pour rapatrier les voyageurs en étant l'une des rares compagnies aériennes à n'avoir jamais cessé ses opérations vers Bangkok. Nous sommes ravis que le pays commence à assouplir les restrictions d'entrée et d'obtenir l'autorisation de transporter des passagers éligibles en Thaïlande. Nous sommes également impatients de rétablir la connectivité mondiale tout en soutenant la reprise du commerce et de l’industrie du tourisme en Thaïlande."





