Qatar Airways se mobilise contre le Cancer du Sein

Article publié le 10 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie offre des trousses de toilette "Think Pink" à ses passagers.

À l'occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, Qatar Airways offre à ses passagers une expérience exclusive sur le thème "Think Pink" à bord de ses appareils et dans ses salons.

Pour la quatrième année, la compagnie continue de montrer son engagement pour la sensibilisation au cancer du sein en offrant aux passagers de la Classe Affaires voyageant sur des vols long-courriers et ultra-long-courriers une trousse de voyage créée exclusivement pour Qatar Airways par la marque italienne BRIC'S.

Ces trousses de confort fabriquées en cuir vegan se déclinent en deux versions, l’une destinée aux femmes et l’autre aux hommes. Les deux trousses sont dotées d'une fermeture éclair en forme du ruban rose emblématique de la lutte contre le cancer du sein. La trousse est également ornée du message "Think pink and support the fight". Chaque trousse contient des produits soigneusement sélectionnés parmi la gamme à base d’huile d’olive biologique de Castello Monte Vibiano Vecchio, marque italienne de nutrition. On y trouve notamment un baume pour les lèvres, une brume hydratante pour le visage, un hydratant anti-âge, ainsi que des chaussettes et un masque pour les yeux roses.

De plus, sur les vols au départ de Doha, les passagers de la Classe Affaires auront la possibilité de savourer à bord des douceurs exclusives autour de la couleur du mois, comme la limonade rose à la goyave et aux raisins, ainsi que des desserts décorés du ruban emblématique. Sur tous les vols ultra-long-courriers au départ de Doha, les passagers pourront également déguster des macarons aux framboises et un gâteau Opéra lors du « Tea time ». Le lounge Al Mourjan de Qatar Airways sera décoré de compositions florales roses et les passagers pourront y déguster des cocktails roses rafraîchissants et une variété de douceurs roses. Un menu spécial "Think Pink" sera aussi proposé pour le "tea time" avec une délicieuse sélection de sandwiches, scones et pâtisseries.

Les passagers de la Classe Economique voyageant sur des vols long-courriers de nuit et sur tous les vols ultra-long-courriers se voient également offrir des trousses de confort en édition limitée. Ornées du ruban rose emblématique, elles comprennent un masque pour les yeux, des chaussettes, des bouchons d'oreille, un baume pour les lèvres, une brosse à dents et du dentifrice. Des desserts roses à la mousse de framboise ou de fraise seront servis lors de tous les repas à bord sur les vols au départ de Doha.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways a toujours été engagée dans la sensibilisation au cancer du sein. Nous sommes heureux d'offrir à nos passagers ces trousses de voyages exclusives. En tant que compagnie aérienne, nous nous inspirons de l'effort mondial considérable qui a été déployé pour lutter contre cette maladie. Nous espérons que notre message de sensibilisation au cancer du sein atteindra le plus grand nombre de personnes possible."





