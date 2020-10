Qatar propose un menu vegan

Article publié le 16 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie a annoncé qu'elle propose un menu entièrement vegan pour les passagers de la Classe Affaires.

Ces nouveaux plats vegans sont proposés à tous les passagers de la Classe Affaires au départ de l’aéroport International de Hamad, hub de la compagnie à Doha, et sur les vols retour dont le catering est assuré par Qatar Aircraft Catering Company (QACC). Par ailleurs, des repas végétariens continueront d'être proposés à bord des vols assurés par d'autres services de restauration.

Parmi les nouveaux plats vegans, les passagers pourront notamment déguster des pâtes au tofu et aux épinards, un moutabal fumé, des courgettes spirale et sauce arrabbiata, des tortellini au tofu et aux épinards, du tofu asiatique au barbecue, des nouilles aux oignons et shiitakes, du tofu frit et son tajine de légumes, du couscous au chou-fleur et sa bruschetta de kalamata, ou encore une omelette à la farine de pois chiches.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "nous sommes ravis de présenter notre premier menu entièrement vegan, offrant à nos passagers d’affaires une variété encore plus grande de plats convenant à divers régimes alimentaires. Nous nous efforçons toujours d'offrir à nos clients une expérience authentique et haut de gamme à bord. Conçu à partir d'ingrédients frais, notre nouveau menu vegan est composé de plats délicieux, dignes de l’expérience cinq étoiles que nous offrons à bord."

