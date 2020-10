Article publié le 13 octobre 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé le lancement du premier podcast intitulé "inside ryanair".

Ryanair a annoncé le 12 octobre le lancement d'un nouveau podcast intitulé Inside Ryanair. Si vous êtes intrigué par les rouages d'une compagnie aérienne, si vous vous demandez comment Ryanair peut vendre des sièges pour moins de 10 euros sur certaines des destinations européennes, si vous voulez avoir un aperçu de la manière dont le B737-Max jouera un rôle dans la croissance future de Ryanair, ou des mesures prises pour réduire ses émissions de CO2 : le nouveau podcast "Inside Ryanair" répondra à vos questions et ce podcast en six parties donne un aperçu des questions fréquemment posées à propos de Ryanair.



Animé par Piaras Kelly et Mark Duffy, chaque épisode d'Inside Ryanair débutera par une discussion sur des sujets d'actualité de ces derniers jours avant d'accueillir chaque semaine un invité différent de l'ensemble du secteur.



La première semaine, les animateurs engageront une discussion approfondie avec Eddie Wilson, PDG de Ryanair DAC.



Dara Brady, de Ryanair, a déclaré : "nous sommes ravis de lancer Inside Ryanair. Nous voulons donner aux gens un aperçu de certains des sujets les plus pressants de l'industrie, répondre aux questions les plus fréquentes concernant Ryanair et discuter de sujets dans les médias qui nous intéressent, nous et l'industrie. Il s'agit d'un podcast gratuit, alors choisissez votre siège préféré, asseyez-vous, détendez-vous et profitez-en sur les plateformes Apple, Spotify et Google Podcast. Ryanair vous invite à partager vos commentaires sur le podcast sur Twitter, Facebook ou la plateforme de streaming de votre choix."



Pour écouter le premier épisode du podcast Inside Ryanair :

