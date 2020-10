Article publié le 2 octobre 2020 par David Dagouret

Ce nouveau fauteuil de la classe Affaires a été conçu pour les appareils monocouloirs.

STELIA Aerospace a annoncé le lancement d’OPERA, son nouveau fauteuil Classe Affaires spécialement conçu pour les appareils monocouloirs.

Ce fauteuil, de type full flat, full access, full privacy (transformable en vrai lit, très accessible et offrant un haut niveau d’intimité), permet désormais aux appareils monocouloirs de bénéficier des meilleurs standards généralement réservés aux gros-porteurs :

Le lit “full-flat” le plus large disponible sur monocouloir, avec un large espace pour les pieds, et ainsi un confort de sommeil inégalé;

Un écran extra-large de 20”;

Un niveau d’intimité accru grâce à une porte intégrée;

Davantage de rangements : un compartiment fermé et une zone de rangement pour PC portable;

Une tablette large et stable pour les repas, rangée sous la tablette cocktail.

Parmi les autres caractéristiques figurent les accoudoirs réglables et la lumière d’ambiance.

Thierry KANENGIESER, VP Cabin Interior de STELIA Aerospace, a déclaré: "avec OPERA, les compagnies opérant des monocouloirs sur des routes transcontinentales pourront désormais offrir à leurs clients le même niveau de confort que ces derniers peuvent trouver sur les gros-porteurs. Combinant design et efficacité, ce tout nouveau fauteuil est une avancée majeure pour notre industrie, et créera une expérience passager enrichie et une forte valeur-ajoutée pour les compagnies aériennes."









