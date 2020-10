Vallair livre le 1er Airbus A321 P2F

Article publié le 27 octobre 2020 par David Dagouret

Qantas Freight a pris livraison du premier Airbus A321 version P2F pour passenger to freighter.

Vallair, spécialiste de la conversion cargo des Airbus A321 (A321F), a livré la 1ère version P2F (passenger to freighter) au monde de cet appareil à la compagnie aérienne de lancement australienne, Qantas. L’avion a été converti à Singapour et sera le seul nouvel avion à rejoindre la flotte de Qantas cette année.

Cet Airbus A321 P2F est immatriculé VH-ULD, msn 835. Cet avion est âgé de plus de 22 ans, il a été livré en juin 1998 à la compagnie britannique "British Midland Airways" sous l'immatriculation G-MIDC. Avant d'être transformé en version cargo l'appareil a été exploité par la compagnie turque "Onur Air" entre 2016 et 2018.

L'avion est propulsé par deux moteurs IAE (international Aero Engines) V2500.

Grégoire Lebigot, Président-Fondateur de Vallair a déclaré : "L’Airbus A321F représente le futur des conversions cargo. Non seulement cet appareil est plus respectueux de l’environnement grâce à une consommation en carburant inférieure de 20% mais en sus il est plus performant en termes de rayon d’action, et de volume comme de charge utile avec une capacité de 14 containers sur le pont principal et dix de plus en soute. Notamment grâce à sa technologie de commandes de vol électriques, l’A321 est plus avancé et est encore produit en version passagers.

Nous sommes évidemment fiers d’être les premiers dans le marché avec l’A321F et nous avons d’ailleurs récemment conclu un contrat de leasing avec SmartLynx Malta pour deux nouveaux Airbus A321-200 Cargo. Enfin, la semaine dernière nous avons annoncé un accord avec Global X, une nouvelle compagnie aérienne américaine basée à Miami, avec qui Vallair a signé une lettre d’intention pour la location de dix A321F qui seront tous livrés et opérationnels d’ici au Printemps 2023."

