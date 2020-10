Vinci Airports termine les travaux de modernisation de l’aéroport civil et militaire de Toulon Hyères

Article publié le 16 octobre 2020 par David Dagouret

Les travaux ont permis la modernisation des pistes, du balisage et des chemins de roulement et la mise en conformité au titre de la loi sur l’eau.

Vinci Airports a annoncé l’achèvement des travaux de modernisation de l’aéroport de Toulon Hyères . Une cérémonie a été organisée sur la base aéronautique navale en présence de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, Xavier Huillard, président directeur général de Vinci et Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports.

Opéré depuis 2015 par Vinci Airports dans le cadre d’un contrat de concession de 25 ans, l’aéroport de Toulon Hyères est l’un des trois aéroports français à usage mixte civil et militaire, impliquant un travail de concertation étroit entre les équipes. Cette collaboration exemplaire a été centrale dans la bonne conduite des travaux entrepris depuis septembre 2019.

Les travaux de modernisation comprennent la rénovation des deux pistes et des chemins de roulement, la réfection du balisage aéronautique et la mise en conformité au titre de la loi sur l’eau. Ces travaux sont les plus importants depuis la construction de l’aéroport en 1967.

Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : "à l’heure de la relance verte pour notre pays, nous sommes heureux de continuer à investir pour moderniser l’aéroport de Toulon Hyères. Nous répondons aux besoins de mobilité des habitants et des entreprises du Var et participons à soutenir l’économie de la 2ème destination touristique française."

