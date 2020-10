Vueling inaugure ses vols domestiques en France. Aeroweb-fr.net est invité au vol inaugural entre Orly et Brest.

Article publié le 20 octobre 2020 par David Dagouret

Le 16 octobre dernier, la compagnie espagnole a lancé ses 3 premières lignes domestiques reliant Paris-Orly à Brest, Marseille et Montpellier. Aeroweb-fr.net était présent lors du vol inaugural Orly-Brest et vous le fait découvrir.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG (International Airlines Group), a inauguré vendredi 16 octobre ses premiers vols domestiques français reliant Paris-Orly à Brest, Marseille et Montpellier.

Les horaires de ces nouvelles liaisons sont les suivants :

Paris 17:35 - Marseille 18:50 / Marseille 19:25 - Paris 20:40 le vendredi

Paris 17:40 - Marseille 18:55 / Marseille 19:30 - Paris 20:45 le dimanche

Paris 16:05 - Brest 17:05 / Brest 17:40 - Paris 18:40 le vendredi

Paris 16:35 - Brest 17:35 / Brest 18:10 - Paris 19:10 le dimanche

Paris 19:20 - Montpellier 20:30 / Montpellier 21:05 - Paris 22:15 le vendredi

Paris 17:00 - Montpellier 18:10 / Montpellier 18:45 - Paris 19:55 le dimanche

Aeroweb-fr.net a participé au vol inaugural entre l'aéroport de Paris-Orly et celui de Brest-Bretagne.

Nous nous sommes donc rendu à l'aéroport de Paris-Orly où le vol VY6296 devait décoller à 16h05 et l'embarquement quant à lui devait se faire à la porte F du terminal 4 de l'aéroport parisien. Rappelons que pour pénétrer dans l'aérogare, nous avons dû montrer notre carte d'embarquement à un vigile et bien entendu être muni d'un masque au vu de la crise sanitaire du covid-19.

L'embarquement a débuté à 15h20 porte F31 et il s'est terminé très rapidement, car nous n'étions que 40 passagers à monter à bord de l'Airbus A320 de Vueling. L'appareil qui allait nous transporter jusqu'à Brest était donc un Airbus A320-200, immatriculé EC-MKM, msn 7017, âgé de 4 ans et demi et disposant d'une cabine unique pouvant accueillir un total de 186 passagers.

Dès notre arrivée à bord de l'aéronef nous avons été accueilli par le personnel de bord qui nous a distribué une linguette désinfectante ainsi qu'un sachet plastique (pas très écologique) afin d'y mettre nos déchets.

Une fois le repoussage effectué et les consignes de sécurité effectuées, l'avion s'est dirigé vers la piste 07 et il a décollé face à l'ouest.

Pour voir la vidéo du décollage, veuillez cliquer sur la photographie suivante :





Précisons que nous avons été agréablement surpris lors des annonces du personnel de bord. En effet que ce soit les annonces des PNC ou du pilote, elles ont toutes été faites en anglais, en espagnole, mais surtout en français.

Le temps de vol prévu ce jour-là pour aller jusqu'à Brest était 50 minutes. Vueling étant une compagnie low-cost, il faut rappeler que toutes les consommations sont payantes. L'appareil ne disposait pas de système de divertissement, mais un accès internet en Wi-Fi était disponible.

Vueling Airlines propose trois tarifs qui sont les suivants :

"Fly & Chat" à 3.50 €, pour ceux qui souhaitent profiter de l'heure de vol pour gérer leurs emails et communiquer par tchat.

"Fly & Surf" à 6 €, pour ceux qui souhaitent surfer sur internet et suivre l’actualité.

"Fly & More" à 10.5 €, pour ceux qui souhaitent profiter de contenus en streaming.

Pour ceux qui souhaitent brancher leurs appareils, la compagnie espagnole propose à chaque siège une prise électrique ainsi qu'une prise USB.

L'appareil a atterri à l'aéroport de Brest Bretagne à 17h00 et il a été accueilli par les pompiers de l'aéroport breton avec le traditionnel "water salute".

Pour voir la vidéo de l'atterrissage, veuillez cliquer sur la photographie suivante :

