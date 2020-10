Wright Electric, sélectionné pour le programme d’avion électrique du département américaine de l'énergie

Article publié le 13 octobre 2020 par David Dagouret

Wright Electric, partenaire d’easyJet, a été sélectionné par le Département de l’Énergie des États-Unis pour son programme de soutien au développement d’un système de propulsion électrique destiné aux avions électriques à usage commercial.

easyJet est engagé avec Wright Electric dans sa mission de soutien au développement d’un projet d’avion entièrement électrique, avec pour ambition commune de décarboner l’aviation. En début d'année, Wright Electric a dévoilé les concepts d'un programme de développement de moteur d'avion électrique de 186 places, appelé Wright 1. Les travaux se poursuivent pour cet avion monocouloir conçu pour des vols allant jusqu’à 800 miles, ce qui couvrirait environ 50% du réseau actuel d’easyJet.



Le fondement de l'avion Wright 1 de Wright Electric réside dans son système de propulsion électrique innovant à haute efficience. En tant que membre du programme du Département américain de l’Énergie (Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)), Wright Electric va concevoir des systèmes de propulsion qui utilisent des innovations en matière de refroidissement intégré, d’électronique et de conception de structure.



David Morgan, Directeur des opérations de vols chez easyJet a déclaré : "nous sommes heureux de cette annonce, car le financement va devenir crucial pour permettre de libérer le potentiel des nouvelles technologies. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement de l’avion 100% électrique de Wright Electric. L’engagement d’easyJet pour une aviation durable demeure fort et nous sommes convaincus que les solutions de notre secteur résident dans la technologie. Nous participons au développement de ces nouvelles technologies, comme l’illustre notre soutien à Wright Electric, et avec comme objectif de les exploiter dès leur mise sur le marché."



Jeff Engler, CEO de Wright Electric, a déclaré : "nous sommes très heureux de travailler sur l’avion du futur avec les experts de l’ARPA-E. Depuis 2016, Wright Electric a été pionnier dans le développement de technologies de propulsion et d’aérodynamisme. Nous restons concentrés sur notre objectif principal : concevoir une flotte commerciale composée d’avions zéro-émissions."

