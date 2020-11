Air Austral lancera des vols uniquement de fret

Article publié le 27 novembre 2020 par David Dagouret

En décembre prochain, la compagnie française effectuera 5 rotations de fret en Boeing 777-300ER.

Air Austral a annoncé qu'elle allait répondre aux besoins de fret vers l'île de La Réunion. Pour répondre aux besoins de fret particulièrement importants en cette période de fin d'année et soutenir les agriculteurs réunionnais, Air Austral, en accord avec son autorité de tutelle, lance une série de vols "Tout Cargo" au mois de décembre.

La compagnie effectuera donc 5 rotations exceptionnelles aux moyens de son Boeing 777-300ER, immatriculé F-OREU, entre La Réunion et Paris comme suit :

Vols UU9972 CDG-RUN : les 4, 6, 8, 10 et 12 décembre 2020

Vols UU9971 RUN-CDG : les 5, 7, 9, 11 et 13 décembre 2020

Cette série de vols permettra l’exportation de plus de 200 tonnes de fret, soit environ 40 tonnes par rotation. Ce fret sera composé exclusivement de fruits tropicaux (ananas, letchis et fruits de la passion principalement) destinés à être distribués en grandes surfaces et dans les magasins de grands frais en métropole et en Europe.

