American Airlines, British Airways et oneworld lancent un essai pour des tests Covid-19 sur des vols transatlantiques

Article publié le 21 novembre 2020 par David Dagouret

Dès le 25 novembre prochain, les essais seront effectués pour des vols entre les Etats-Unis et Londres Heathrow.

American Airlines, British Airways et oneworld vont lancer un essai pour tests covid-19 sur des vols entre les États-Unis et Londres Heathrow (LHR). Les tests gratuits et sur volontariat seront proposés à partir du 25 novembre prochain, aux clients du vol AA50 d'American Airlines au départ de Dallas-Fort Worth (DFW) à destination de LHR, du vol BA114 de British Airways au départ de l'aéroport de New-York (JFK) de vers Londres ainsi que le vol BA268 de British Airways entre Los Angeles (LAX) et Londres. Le test sera prochainement étendu au vol AA106 d'American Airlines de New-York (JFK) à Londres (LHR).

Les clients éligibles des vols faisant partie de l'essai seront contactés par American Airlines et British Airways avec des instructions sur la manière de se porter volontaire. Chaque client participant à l'essai passera trois tests. Si un client est testé positif, il devra reporter ou annuler son voyage.

