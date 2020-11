Aviation Sans Frontières et le Personnel Navigant Commercial se mobilisent contre la deuxième vague du coronavirus

Article publié le 27 novembre 2020 par David Dagouret

La communauté aéronautique vient en renfort du personnel de santé à travers des actions de solidarité de proximité.

Aviation Sans Frontières lance un nouvel appel aux hôtesses, stewards des compagnies aériennes pour venir en renfort aux soignants face à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 qui frappe la France.

Lors de la première vague, ce sont près de 400 personnels navigants commerciaux (PNC) qui sont venus bénévolement en soutien des personnels de santé. Dans les hôpitaux et les EHPAD d'Île de France, ces professionnels de l’aérien ont participé aux missions du dispositif COVISAN mis en place par l'AP-HP (Assistance publique des hôpitaux de Paris) pour enrayer la propagation de l'épidémie.

Aviation Sans Frontières, l’AP-HP et l’ARS Ile de France ont décidé de réactiver le même dispositif à travers une plateforme de recrutement en ligne.

Sandrine, chef de cabine principale chez Corsair et co-fondatrice de cette nouvelle mission d’Aviation Sans Frontières a déclaré : "Aviation Sans Frontières nous offre une belle cabine pour exercer nos talents et rapprocher le monde médical et le monde aéronautique dans la solidarité de proximité."

Gérard Feldzer, président d’Aviation Sans Frontières a déclaré : "L’esprit de solidarité, la spontanéité et le professionnalisme des navigants, ainsi que leur engagement fort et assidu sur plusieurs mois, a été remarquable et très apprécié par les soignants. Les formations continues associées à leurs métiers orientés vers la sécurité et l’accueil, ont contribué à l’efficacité des interventions."





Liens commerciaux

Sur le même sujet