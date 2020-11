Boeing nomme Jinnah Hosein au poste de responsable de l’ingénierie logicielle

Article publié le 15 novembre 2020 par David Dagouret

Jinnah Hosein assumera les fonctions nouvellement créées de vice-président en charge de l’Ingénierie logicielle.

Boeing a anoncé la nomination avec effet immédiat de Jinnah Hosein au poste de vice-président Ingénierie logicielle du Groupe. À ce poste nouvellement créé, Jinnah Hosein sera rattaché à Greg Hyslop, Chief Engineer et Senior vice-president, Ingénierie, Essais et Technologie de Boeing, et aura pour mission de renforcer les initiatives prises par Boeing dans le domaine de l’ingénierie logicielle à tous les niveaux du Groupe.

Jinnah Hosein sera à la tête d’une nouvelle entité centralisée d’ingénieurs actuellement chargés de développer et de livrer les logiciels embarqués dans les produits et services de Boeing.

Greg Hyslop, Chief Engineer et Senior vice-president, Ingénierie, Essais et Technologie de Boeing : "Les progrès accomplis en permanence dans le secteur des logiciels font de l’excellence en ingénierie logicielle une priorité absolue pour notre Groupe. Jinnah sera chargé de définir et piloter la stratégie de Boeing en matière d’ingénierie logicielle, un domaine qui comprend la fourniture de moyens, de technologies, de processus, ainsi que de systèmes sûrs et précis, dans le but de répondre aux attentes de l’ensemble de nos clients tout au long du cycle de vie de nos produits."

Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "La sécurité, la qualité et l’intégrité sont les piliers de la mission qui incombe à notre équipe d’ingénieurs logiciel. Jinnah pourra capitaliser sur ces solides fondations pour jouer un rôle de leader transformationnel au sein de Boeing. La solide expérience de Jinnah et sa vision nouvelle élèveront notre niveau de performances et accéléreront le travail considérable que nous avons déjà entrepris dans ce domaine."





