Delta Air Lines offre davantage d’espace à ses passagers

Article publié le 22 novembre 2020 par David Dagouret

Jusqu'au 30 mars 2021, la compagnie américaine condamne les sièges du milieu sur ses vols.

Delta Air Lines a annoncé qu'elle offrait davantage d'espace à ses passagers en condamnant les sièges du milieu de ses appareils. Cette mesure est valable sur les vols de la compagnie jusqu'au 30 mars 2021.

Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer de Delta a déclaré : "Plusieurs études indépendantes ont validé l’efficacité de la protection multicouche du Delta CareStandard, comme par exemple la ventilation avancée et le programme de nettoyage complet, qui, ensemble, réduisent considérablement le risque de transmission pendant le vol. Cependant, nous sommes conscients que les clients peuvent encore avoir du mal à vivre avec ce virus et désirent plus d'espace à bord pour leur tranquillité d'esprit. Nous sommes à leur écoute et prendrons toujours les mesures appropriées pour que nos clients soient en confiance totale quand ils voyagent avec nous."





