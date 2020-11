easyJet lance une ligne entre Toulouse et Rennes

Article publié le 10 novembre 2020 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée pour les fêtes de fin d'année.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Toulouse et Rennes. Cette ligne sera opérée durant les fêtes de fin d'année entre le 19 décembre 2020 et le 03 janvier 2021 à raison de trois liaisons par semaine (le mardi, samedi et dimanche).

Reginald Otten, directeur adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "Nous sommes heureux de pouvoir enfin lancer cette nouvelle ligne en France, initialement prévue pour le mois d'avril, afin de relier rapidement ces deux grandes villes. Cette liaison domestique crée un pont aérien entre la Bretagne et l’Occitanie sur un itinéraire ou les transports terrestres sont moins pertinents. easyJet reste engagée auprès des régions et continue de saisir les opportunités de soutien à la connectivité des territoires français."





Liens commerciaux

Sur le même sujet