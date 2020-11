easyJet présente ses résultats pour la dernière année fiscale

Article publié le 21 novembre 2020 par David Dagouret

Le nombre de passagers pour cette année qui s'est terminée a diminué de près de 50%.

easyJet a annoncé ses résultats de l'année fiscale qui s'est terminée le 30 septembre dernier. En raison de la pandémie du Covid-19, le nombre de passagers pour l'année qui s'est terminée a chuté de 50% avec ainsi 48,1 millions de passagers transportés par la compagnie orange contre 96,1 millions entre 2018 et 2019. Le taux de remplissage des avions a diminué à 87.2 % également dû à la crise liée au coronavirus.

Le total des recettes de la compagnie a diminué de 52,9 % passant ainsi à 3,009 millions de livres cette année contre 6,385 millions de livres en 2019. La perte globale avant impôt est de 835 millions de livres (2019 : 427 millions de livres de bénéfices) et la perte reportée avant impôt est de 1,273 million de livres alors qu'en 2019 la compagnie low-cost avait enregistré 430 millions de livres de bénéfices.

easyJet prévoit de n’opérer que 20 % environ de la capacité prévue pour le premier semestre de l’année fiscale 2021.

Johan Lundgren, directeur général d’easyJet a déclaré : "Je suis extrêmement fier de la manière dont les équipes d’easyJet ont fait face aux challenges de l’année 2020. Nous avons réagi avec vigueur et détermination, en minimisant les pertes, réduisant le besoin de trésorerie et en lançant le plus important programme de réduction des coûts et de restructuration de notre histoire – le tout en levant plus de 3,1 milliards de livres de liquidités. easyJet a non seulement résisté à l'impact de la pandémie, mais dispose désormais de fondamentaux sans précédent pour ressortir de cette crise dans une position forte. Grâce à notre réseau court-courrier unique et à notre marque digne de confiance, nous sommes convaincus que les clients choisiront easyJet lorsqu’il s’agira de voler à nouveau. Alors que nous prévoyons d’opérer 20 % de la capacité prévue pour le premier trimestre de 2021, en maintenant une approche prudente favorisant les vols rentables au cours de l'hiver, nous restons flexibles pour rapidement intensifier nos opérations lorsque la demande reviendra. Nous savons que nos clients ont envie de voyager avec nous et que la demande sous-jacente est forte. Pour preuve l'augmentation de 900 % des ventes dans les jours qui ont suivi la levée de la quarantaine pour les îles Canaries en octobre. Nous avons su répondre habilement à la demande en ajoutant 180 000 sièges en l’espace de 24 heures. Enfin, la semaine dernière nous avons appris la bonne nouvelle du potentiel lancement imminent d’un vaccin. Je souhaite remercier tous les membres du personnel d’easyJet pour leur travail grâce auquel nous sommes en bonne position et prévoyons un redémarrage en force."





