Hi Fly se séparera de son Airbus A380

Article publié le 5 novembre 2020 par David Dagouret

La compagnie portugaise exploite cet appareil depuis juillet 2018.

Hi Fly a annoncé qu'elle allait se séparait de son unique Airbus A380. La compagnie portugaise spécialiste de la location d'avion avec équipage, avait pris livraison de son Airbus A380 le 05 juillet 2018. Hi Fly était ainsi devenue la 4ème compagnie européenne à opérer l'Airbus A380, la 14ème au monde et la première compagnie de location à opérer ce géant.

L'Airbus A380 de Hi Fly est immatriculé 9H-MIP et est équipé de moteurs Rolls Royce Trent 900. Sa cabine est configurée en trois classe pouvant accueillir 471 passagers, 12 en première classe, 311 en Economy et 140 en Business class.

Cet Airbus A380, msn 006, était opéré dans un premier temps par la compagnie Singapore Airlines.

