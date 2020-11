La Compagnie lance 6 vols spéciaux pour la fin d'année

Article publié le 26 novembre 2020 par David Dagouret

Après 8 mois d'inactivité, la compagnie française lance 6 vols spéciaux entre Paris et New York pour les fêtes de fin d'année.

La Compagnie a annoncé qu'elle allait reprendre temporairement son activité pour les fêtes de fin d'année. La Compagnie a suspendu ses vols depuis le 19 mars 2020 suite aux restrictions liées à la pandémie du Covid-19.



Ainsi après sondé ses clients sur leurs intentions de voyages pour les fêtes de fin d’année, La Compagnie française 100% classe affaires a décidé de lancer 6 vols spéciaux entre Paris- Orly et New York entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021. Ces vols seront opérés en Airbus A321-200neo.



Christian Vernet, Président de La Compagnie a déclaré : "Nos clients nous ont apporté un soutien sans faille depuis le début de la crise sanitaire et ont plébiscité notre retour. S’il n’est pas raisonnable économiquement de reprendre une activité régulière tant que les restrictions de voyage entre l’Union Européenne et les États-Unis ne sont pas levées nous voulions leur offrir la possibilité de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions de voyage."





