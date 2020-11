L'Allemagne commande des NH90

Article publié le 27 novembre 2020 par David Dagouret

Airbus Helicopters a signé un contrat avec les forces armées allemandes pour l'acquisition de 31 hélicoptères NH90.

L'Allemagne a commandé 31 hélicoptères NH90 Sea Tiger pour les opérations navales de la marine allemande. Ces hélicoptères remplaceront la flotte des Lynx Mk88A de la marine allemande qui sont entrés en service en 1981. Les forces armées allemandes ont déjà commandé 18 hélicoptères de transport NH90 Sea Lion dont sept ont déjà été livrés.

Le Sea Tiger et le Sea Lion sont tous deux des hélicoptères dérivés du NH90 NFH. Le Sea Tiger est lui même basé sur la configuration du Sea Lion avec des capacités renforcées et des équipements de missions spécifiques. Le Sea Tiger est équipé entre autres d'un sonar plongeant actif, de bouées sonar passives et d'armes comme des torpilles et missiles.

Liens commerciaux

Sur le même sujet