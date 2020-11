Le Boeing 737 Max va revoler

Article publié le 18 novembre 2020 par David Dagouret

La FAA a autorisé l'avion américain à voler de nouveau après vingt mois d'immobilisation.

L’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a annoncé ce jour qu'elle autorisé à nouveau l’exploitation commerciale des avions Boeing 737 Max, le 737-8 Max et le 737-9 Max.

Cette décision a été prise après vingt mois d'immobilisation du 737 Max. En effet cet appareil a été cloué au sol en mars 2019 suite à deux accidents dramatiques des vols Lion Air et Ethiopian Airlines qui avaient fait 350 victimes en cinq mois.

En avril 2019, le constructeur américain avait été dans l'obligation de réduire la production des Boeing 737 Max pour la stopper complétement en décembre 2019. Depuis environ un an près de 400 modèles de cet appareil sont stockés mais la situation sanitaire actuelle ne permettra pas forcément à Boeing de livrer ces avions.

Une consigne de navigabilité (AD) publiée par la FAA dresse la liste des exigences qui doivent être remplies pour que les compagnies aériennes américaines puissent procéder au retour en service de ces appareils, parmi lesquelles : l’installation des améliorations logicielles ; la finalisation des modifications concernant la séparation des faisceaux de câbles ; la formation des pilotes ; et l’exécution minutieuse des opérations de déstockage pour garantir que les avions sont prêts à être remis en service commercial.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Nous n’oublierons jamais les vies perdues lors des deux accidents tragiques qui ont conduit à la décision de suspendre l’exploitation de ces avions. Ces événements et les enseignements que nous en avons tirés ont transformé notre Groupe et nous ont amenés à concentrer davantage encore notre attention sur nos valeurs fondamentales que sont la sécurité, la qualité et l’intégrité."





Liens commerciaux

Sur le même sujet