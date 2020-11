Le Falcon 2000 Albatros au service de la Marine nationale

Article publié le 21 novembre 2020 par David Dagouret

La commande initiale porte sur 7 appareils, à livrer à partir de 2025.

Madame Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé le 19 novembre dernier, lors d’une visite à l’usine Dassault Aviation de Seclin, la prochaine notification du contrat du programme d’Avions de Surveillance et d’Intervention Maritime (AVSIMAR)"Albatros".

Celui-ci sera basé sur le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation. Conformément à la loi de programmation militaire, la commande initiale porte sur 7 appareils, à livrer à partir de 2025, sur les 12 prévus au total.

Le Falcon 2000 Albatros intégrera un radar multifonction sous fuselage, une boule optronique haute performance, des hublots d’observation, un dispositif de largage de chaînes SAR (Search & Rescue) et des systèmes de communication dédiés.

Les premiers Falcon 2000LXS servant de base au programme seront fabriqués en France, les suivants seront produits en Inde dans le cadre des offsets liés au contrat Rafale de 2016. Les transformations des 12 Falcon 2000LXS en Albatros seront toutes réalisées en France.

Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation a déclaré : "Le Falcon 2000 Albatros est un appareil à hautes performances dotée d’un système de mission et de capteurs de dernière génération. Depuis les Falcon 20 des Coast-Guard américains jusqu’aux Falcon 2000MSA des garde-côtes japonais, en passant par les Falcon 200 Gardian et 50 M de la Marine nationale, nous avons une grande expérience dans le domaine de la surveillance maritime, en parallèle de notre longue expérience dans la patrouille maritime avec l’Atlantique. Plusieurs pays s’intéressent à ces avions qui constituent une réponse performante aux enjeux considérables de la protection et de la sécurité maritime du territoire et de l’action de l’Etat en mer : lutte contre la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, police de la pêche, recherche et sauvetage à la mer, etc. Il est dans l’ordre des choses que la France, qui possède le deuxième domaine maritime au monde, soit en pointe dans l’utilisation de ce type d’appareil."

