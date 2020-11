Le premier Airbus A330-200 rejoint l'escadron Estérel

Article publié le 28 novembre 2020 par David Dagouret

Le 26 novembre dernier, l'Armée de l'Air a réceptionné son premier A330-200.

L'Armée de l'Air a annoncé avoir réceptionné, le 26 novembre 2020, à Roissy Charles-de-Gaulle son premier Airbus A330-200 aux couleurs de la République Française. Ce premier appareil immatriculé F-UJCS, msn 1608, a effectué son premier vol le 23/10/2015 sous les couleurs de la compagnie brésilienne, Avianca. Il sera suivi prochainement par l’acquisition d’un deuxième exemplaire, livré mi-décembre.

Ces deux avions, acquis par la Direction générale de l’armement (DGA), seront mis en œuvre à partir de leur base principale d’exploitation à Roissy. Avions de transport stratégique, ils prendront la relève des deux A340 de l’escadron de transport 3/60 "Estérel". Ces derniers seront retirés du service à la fin décembre 2020.

Le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) assurera une expérimentation courte mais dense des appareils visant à valider leur bon fonctionnement, leur interfaçage avec leur environnement opérationnel (préparation de mission, assistance en escale) et technique (contrat de maintenance), dans le but de garantir une exploitation optimale la plus rapide possible par l’ET 3/60.

Ces trois avions seront convertis en MRTT (Multi Role Tanker Transport) ultérieurement, pour achever le renouvellement de la flotte de ravitailleurs. L’A330 Phénix MRTT est en phase de montée en puissance et vise à remplacer plusieurs flottes anciennes d’aéronefs, dans le domaine du ravitaillement en vol et du transport stratégique. L’acquisition de trois de ces aéronefs, au titre du plan de soutien à l’aéronautique présenté par le gouvernement le 9 juin 2020, permettra de retirer du service les flottes d’A340 et d’A310 vieillissantes. Cette acquisition a été actée fin août 2020 sur la base de deux avions d'occasion disposant d’un très bon potentiel technique et d'un avion neuf.

Liens commerciaux

Sur le même sujet