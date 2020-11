Lufthansa Group : fin des consommations gratuites en classe économique

Article publié le 21 novembre 2020 par David Dagouret

Dès le printemps 2021, les passagers de la classe économique de Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines ne disposeront plus de collations gratuites sur les vols court et moyen-courriers.

Lufthansa Group a annoncé la fin des collations gratuites pour les passagers de la classe économique pour les compagnies du groupe. Ainsi dès le printemps 2021, Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines ne proposeront plus de collations gratuites aux passagers des vols court et moyen-courriers. Ces passagers pourront acheter à bord un large choix de produits alimentaires et de boissons.

Austrian Airlines commencera, suivie de SWISS et de Lufthansa ; les nouveaux produits seront dévoilés par les différentes compagnies aériennes au cours des prochains mois.

Christina Foerster, membre du conseil d'administration de Lufthansa Group, responsable de la clientèle, de l'informatique et de la responsabilité d'entreprise a déclaré : "Notre offre actuelle de snacks en classe économique ne répond pas toujours aux attentes de nos clients. La nouvelle offre a été élaborée sur la base des réactions de nos clients. Grâce à l'offre de haute qualité disponible à l'achat, nos passagers pourront décider ce qu'ils veulent manger et boire pendant leur voyage."





