Qantas lance des vols spéciaux vers Paris, Francfort et Londres

Article publié le 28 novembre 2020 par David Dagouret

La compagnie au Kangourou effectuera des vols directs vers ces trois villes afin de rapatrier des citoyens australiens.

Qantas a annoncé qu'elle allait lancé deux vols spéciaux entre Sydney et Paris ainsi que vers Francfort. Ces vols seront effectués afin de rapatrier des citoyens australiens bloqués en Europe.

Ainsi la compagnie au Kangourou effectuera un vol non stop entre Sydney et Paris. Le vol QF175, décollera de Sydney le 13 décembre 2020 à 15h35 (heure locale) en Boeing 787-9 et arrivera à Paris Charles-De-Gaulle le lendemain, le 14 décembre 2020 à 06h00 (heure locale).

Le vol QF115 quant à lui décollera de Sydney le 09 décembre 2020 à 15h45 (heure locale) en Boeing 787-9 Dreamliner et arrivera le 10 décembre 2020 à 06h10 (heure locale) à Francfort.

Enfin, Qantas effectuera deux vols directs entre l'Australie et Londres toujours en Boeing 787-9. Le premier vol sera effectué le 26 décembre 2020, il décollera de Sydney à 16h05 (heure locale) sous le numéro QF9 et arrivera à Londres Heathrow le 27 décembre à 05h05 (heure locale). Le second vol sera effectué le 12 janvier 2021 il décollera de Sydney à 16h05 (heure locale) sous le numéro QF9 et arrivera à Londres Heathrow le 13 janvier 2021 à 05h05 (heure locale).

Rappelons que Qantas a lancé des vols directs entre Perth et Londres en 2018 et la compagnie avait dans l'idée d'ouvrir des lignes régulières vers Paris et Francfort mais c'était avant la crise du coronavirus.

