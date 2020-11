Qatar Airways annonce la reprise de trois liaisons

Article publié le 15 novembre 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie lancera également deux nouvelles destinations dès le mois de décembre prochain.

Qatar Airways annonce la reprise de ses vols vers Phuket en Thaïlande à raison de deux vols hebdomadaires à partir du 4 décembre, les Seychelles à raison de trois vols hebdomadaires à partir du 15 décembre et la reprise de Miami à raison de deux vols par semaine depuis le 14 novembre 2020.

La compagnie qatarie lancera également 2 nouvelles destinations en décembre vers Luanda en Angola, avec 1 vol hebdomadaire à partir du 14 décembre et San Francisco avec 4 vols hebdomadaires à partir du 15 décembre 2020.

De plus, Qatar Airways augmentera sa desserte vers Chicago qui passera à 9 vols hebdomadaires à partir du 15 novembre, New York à 14 vols hebdomadaires à partir du 14 novembre, ainsi que vers Alger, Kiev, Tbilissi et Varsovie dans les semaines à venir.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de continuer à reconstruire notre réseau, de reprendre des lignes et d'ajouter de nouvelles destinations. Nous nous sommes donné pour priorité non seulement de redémarrer nos destinations existantes, mais aussi de lancer de nouvelles lignes et d'exploiter autant de fréquences que possible. Nous souhaitons offrir à nos passagers une grande connectivité et la possibilité de voyager quand ils le souhaitent. Avec plus de 700 vols hebdomadaires actuellement vers un peu plus de 100 destinations, et des projets visant à étendre notre réseau à plus de 125 destinations d'ici la fin de la saison hivernale IATA, nos passagers bénéficieront de multitudes d'options pour voyager quand ils le souhaitent, toujours en toute sécurité et fiabilité."





