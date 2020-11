Qatar Airways développe son réseau en Afrique

Article publié le 21 novembre 2020 par David Dagouret

A partir du 27 novembre, la compagnie qatarie ouvre une nouvelle route vers Abuja au Nigéria.

Qatar Airways a annoncé le lancement de 3 vols hebdomadaires vers Abuja au Nigéria via Lagos à partir du 27 novembre prochain. La capitale nigeriane devient la sixième nouvelle destination annoncée par la compagnie depuis le début de la pandémie.

À la mi-décembre, Qatar Airways assurera plus de 65 vols hebdomadaires vers 20 destinations en Afrique vers Accra, Addis-Abeba, Le Cap, Casablanca, Dar es Salaam, Djibouti, Durban, Entebbe, Johannesburg, Kigali, Kilimandjaro, Lagos, Luanda, Maputo, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunis et Zanzibar.

Les vols vers Abuja seront opérés les mercredis, vendredis et dimanches en Boeing 787 Dreamliner la manière suivante :

Doha (DOH) vers Abuja (ABV) QR1419 – départ : 01:10 / arrivée : 11:35

Abuja (ABV) vers Doha (DOH) QR1420 – départ : 16:20 / arrivée : 05:35 +1

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Avec la forte diaspora nigériane en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, nous sommes ravis de desservir Abuja en plus de nos vols existants à destination de Lagos lancés en 2007. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires au Nigéria pour développer progressivement cette desserte et soutenir la reprise du tourisme et des échanges commerciaux dans la région."





