Qatar Airways dévoile son premier appareil aux couleurs de la coupe du monde FIFA 2022

L'appareil avec cette nouvelle livrée est un Boeing 777-300ER.

Qatar Airways a présenté son premier appareil aux couleurs de la futur coupe du monde de la FIFA en 2022 qui se déroulera au Qatar. Qatar Airways est le partenaire officiel de cette futur coupe du monde de football qui se déroulera le 21 novembre 2022.

Cet avion est un Boeing 777-300ER immatriculé A7-BEB, msn 43215 et il est entré en service Le Boeing 777-300ER, hier 21 novembre, sur les vols QR095 et QR096 entre Doha et Zurich.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux de célébrer notre partenariat avec la FIFA en dévoilant cet appareil unique. Nous souhaitons aussi démontrer notre enthousiasme en tant qu'hôte de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022TM. Nous sommes déjà très impatients à l’idée d’accueillir cette compétition exceptionnelle dans deux ans et nous nous tenons d’ores et déjà prêts. Notre réseau international s'est récemment étendu à 100 destinations et s'étendra encore à plus de 125 destinations d'ici mars 2021. Grâce à cette reconstruction, nos passagers pourront voyager quand ils le souhaitent à travers le monde, en toute sécurité et fiabilité. À l'aéroport International de Hamad, partenaire aéroportuaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022TM, les équipes se tiennent déjà prêtes pour accueillir la croissance prévue du trafic. Le projet d'extension de l'aéroport permettra ainsi d'augmenter la capacité d’accueil à plus de 58 millions de passagers par an d'ici 2022."

M. Jean-François Pathy, Directeur Marketing de la FIFA, a déclaré : "Le lancement par notre partenaire officiel Qatar Airways de cet avion emblématique aux couleurs de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™ est une étape essentielle. Nous sommes impatients d'accueillir les fans du monde entier dans deux ans afin qu’ils vivent l'expérience unique de la Coupe du Monde de la FIFA Cup™ et qu’ils découvrent le Qatar."





