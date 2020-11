Qatar Airways lance de nouvelles catégories tarifaires

Article publié le 10 novembre 2020 par David Dagouret

La compagnie proposera ainsi six catégories tarifaires, trois en classe affaires et trois en classe économique.

Qatar Airways a annoncé le lancement de nouvelles catégories pour ses classes de voyages. Ainsi la compagnie proposera six catégories tarifaires :

classe Affaires : Classique, Confort, Élite

classe Économique : Classique, Pratique, Confort

Chacune des nouvelles catégories tarifaires de Qatar Airways offre aux voyageurs un ensemble de produits et de services conçus spécifiquement pour répondre aux différents besoins de sa large clientèle. Par exemple, les passagers réservant des billets en Classe Économique recevront une franchise supplémentaire de cinq kilos de bagages enregistrés selon le niveau de la catégorie tarifaire choisie.



Les personnes qui réservent un billet Confort en Classe Économique peuvent notamment choisir leur siège gratuitement. Les voyageurs possédant des billets Confort en Classe Économique ou Elite en Classe Affaires peuvent également apporter des modifications illimitées et gratuites à leurs dates de voyage et ont droit à un remboursement sans frais. De plus, les membres du programme de fidélité Qatar Airways Privilege Club peuvent gagner plus de Qmiles dans toutes les classes de voyage, selon la catégorie tarifaire choisie.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nos nouvelles catégories tarifaires sont conçues pour offrir plus de simplicité, de choix et de flexibilité à nos passagers. Elles témoignent de notre volonté d'offrir la meilleure expérience de voyage possible. Grâce à ces nouvelles catégories, le client sait très clairement ce qu'il achète : il n'y a pas de frais cachés ni de frais supplémentaires. Nous donnons également à nos précieux membres du Privilege Club la possibilité de gagner plus de Qmiles afin de débloquer des avantages supplémentaires ou des surclassements."





