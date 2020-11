Qatar Airways lance un programme de compensation carbone

Article publié le 8 novembre 2020 par David Dagouret

Le programme repose sur un partenariat avec l'IATA.

Qatar Airways a annoncé le lancement officiel de son programme de compensation carbone, en partenariat avec l’IATA et ClimateCare. Lorsqu'ils réservent leur vol, les passagers de la compagnie ont désormais la possibilité de compenser volontairement les émissions carbone liées à leur voyage.

Le programme de Qatar Airways repose sur un partenariat avec le programme de compensation carbone de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA). Il offre aux passagers l'assurance que les crédits achetés pour compenser l’empreinte carbone sont alloués à des projets réduisant véritablement les émissions carbone et contribuant à des améliorations sociales et environnementales plus larges. Ces critères sont par ailleurs contrôlés de manière indépendante.

C’est au moment de la réservation de leurs billets sur le site web et l’application mobile de Qatar Airways que les voyageurs peuvent opter pour le programme de compensation carbone de la compagnie. Les informations relatives à la réservation, notamment celles sur le programme de compensation carbone, sont disponibles en plusieurs langues, notamment en français.

Les émissions seront compensées par l’entreprise ClimateCare, experte en matière de climat et de développement durable, dans le cadre du projet de parc éolien de Fatanpur en Inde. Ce projet a permis d'installer des générateurs à turbine éolienne d'une puissance combinée de 108 megawatts pour produire et fournir de l'électricité propre au réseau national indien. Le projet se compose de 54 éoliennes installées dans et autour des villages de Taluk Dewas, Tonkkhurd et Tarana Taluk dans les districts de Dewas et Ujjain du Madhya Pradesh. Les turbines déplacent l'électricité produite à partir de sources de combustibles fossiles du réseau indien, réduisant ainsi l'intensité globale en carbone et entraînant une réduction des émissions. Ce projet permet d'éviter une émission de 210 000 tonnes de gaz à effet de serre par an.

M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients la possibilité de compenser les émissions carbone liées à leurs voyages. En tant que compagnie aérienne respectueuse de l'environnement, nous possédons une flotte moderne d'appareils à la pointe de la technologie, ainsi qu’un programme de réduction de la consommation de carburant, qui se combinent pour optimiser les performances de nos appareils et réduire l'impact de nos vols sur l'environnement. Nos passagers peuvent désormais contribuer à réduire davantage leur empreinte écologique en choisissant de participer à notre programme de compensation."

M. Alexandre de Juniac, PDG de l’IATA, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Qatar Airways au sein de notre programme de compensation carbone. L’engagement de la compagnie souligne la détermination de notre industrie à réduire notre impact sur l'environnement tout en donnant aux passagers de Qatar Airways la possibilité de réduire l'impact de leurs propres voyages. Il n'y a pas d'alternative au transport aérien pour les voyages longue distance et la compensation carbone est un moyen immédiat, direct et pragmatique de limiter l'impact du changement climatique."





