Qatar Airways lance un programme dédié aux étudiants

Article publié le 17 novembre 2020 par David Dagouret

Ce nouveau programme de fidélité est baptisé "Student Club".

Qatar Airways a annoncé le lancement d'un nouveau programme de fidélité destiné aux étudiants et baptisé "Student Club".



Les membres du Student Club pourront bénéficier de réductions et d'avantages , notamment des tarifs spéciaux sur les vols, des franchises de bagages supplémentaires, la possibilité de changer les dates de leur vol ou encore le Super Wi-Fi gratuit à bord.



Les membres seront également automatiquement inscrits au Qatar Airways Privilege Club leur permettant d'obtenir des récompenses encore plus importantes. De plus, ils recevront un surclassement offert comme cadeau de fin d'études ainsi que la possibilité de gagner 5 000 Qmiles s'ils parrainent un ami.



M. Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways, a déclaré : "Notre tout nouveau Student Club a été imaginé spécialement pour répondre aux besoins des étudiants. Le voyage est un élément essentiel de leur vie, car beaucoup choisissent d'étudier à l'étranger pour la totalité de leur cursus universitaire ou pour un semestre. Nous savons également que les vacances universitaires sont une occasion idéale pour les étudiants de rendre visite à leurs proches ou simplement de découvrir le monde. "





Liens commerciaux

Sur le même sujet