Ryanair prolonge la suppression de frais de changement de vol

Article publié le 22 novembre 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost étend cette mesure pour les réservations effectuées pour le mois de décembre 2020 et janvier 2021.

Ryanair a annoncé qu'elle allait étendre la suppression de ses frais de changement de vol à tous les clients qui réservent en décembre 2020 et janvier 2021.

Dara Brady, directeur du marketing et du numérique de Ryanair, a déclaré : "Les projets changent et afin d'offrir à nos clients autant de flexibilité et de confiance que possible, nous avons étendu la suppression de nos frais de changement de vol pour toutes les réservations de décembre et janvier.

Les clients peuvent réserver leurs voyages pour Noël, Pâques et pour l'été en toute confiance, sachant que s'ils doivent reporter leurs projets de voyage, ils peuvent modifier leur vol sans frais de changement de vol.

Les clients peuvent désormais programmer des visites familiales à Noël ou réserver des vacances de Pâques ou d'été en sachant qu'en cas de changement dans leurs projets, ils peuvent déplacer leur vol sans frais de changement de vol supplémentaires".





