La compagnie espagnole a présenté un Airbus A320neo avec une livrée spéciale dédiée à l'île des Canaries.

Vueling, compagnie low-cost du groupe IAG, a présenté son nouvel avion avec une livrée représentant les paysages de l’île de Tenerife. Depuis le 07 novembre dernier et durant toute l'année 2021, la compagnie espagnole va promouvoir l'image de l'île de l'archipel des Canaries.



Cette action s'inscrit dans le cadre d'un accord de promotion touristique conclu entre Vueling et Turismo de Tenerife.



L’avion sélectionné pour cette livrée spéciale est un Airbus A320neo, immatriculé EC-NIX, msn 10024 pouvant transporter un total de 186 passagers.



Cette livrée représente les six zones les plus emblématiques et les plus attrayantes de l'île : le parc national du Teide, le parc rural d’Anaga, la plage d'El Socorro de Los Realejos, le Charco de La Laja à San Juan de la Rambla, une des murailles d’Anaga près du Pico del Inglès, et le clocher de l'église de Garachico.

Le premier vol de ce nouvel avion personnalisé aux paysages de Tenerife s’est envolé pour la première fois, samedi 7 novembre, à 10h00, en directionde la Catane (Italie).

Manuel Ambriz, Directeur Commercial pour Vueling a déclaré : "Nous avons débuté notre activité à Tenerife en 2008 et depuis lors, nous nous sommes efforcés d'améliorer les connexions depuis et vers l'île. Aujourd'hui, dans un moment aussi exceptionnel que celui que nous vivons, nous sommes fiers de continuer à travailler à la promotion de l'image de Tenerife, de promouvoir ses valeurs et de contribuer à sa relance touristique, notamment sa connexion avec la péninsule. Notre priorité à l'heure actuelle est de garantir la sécurité et de préserver la santé de tous nos clients, ainsi que d'étendre les mesures de flexibilité qui leur permettront de planifier un voyage en toute tranquillité et sans soucis."



José Gregorio Martín Plata, Ministre régional de l'aménagement du territoire, du patrimoine historique et du tourisme de Tenerife, a déclaré : "Cette action s'inscrit dans le cadre de l’accord de promotion touristique entre Vueling et Turismo de Tenerife, une entreprise publique dépendant du Conseil de l'île, et qui a été conclu au début de l'année. » Il ajoute : « Malgré les circonstances actuelles, nous espérons que ce voyage des paysages de notre île à travers l'Europe lui permettra de rester dans l'esprit de nos potentiels touristes, que nous serons toujours ravis d'accueillir."





