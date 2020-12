Aegean Airlines dévoile son réseau international pour 2021

Article publié le 9 décembre 2020 par David Dagouret

La compagnie grecque lancera 5 nouvelles lignes au départ de la France.

Aegean Airlines va renforcer ses opérations depuis la Grèce. Entre 17 et 20 appareils de la flotte de la compagnie effectueront des vols directs à partir de 7 aéroports régionaux, offrant un total de 65 lignes régulières internationales. La compagnie va également proposer 50 autres rotations supplémentaires dédiées aux vols charters, portant à plus de 100 le nombre total de vols reliant directement les destinations insulaires grecques les plus prisées.



Aegean Airlines opérera notamment 33 nouvelles lignes directes au départ des bases de la compagnie à Thessalonique, Héraklion, Rhodes, La Canée et de ses 3 nouvelles bases à Corfou, Santorin et Mykonos.



M. Dimitris Gerogiannis, Directeur Général d’Aegean Airlines, a déclaré : "Nous nous trouvons actuellement au tournant le plus difficile de la pandémie. Nous devons cependant planifier, nous adapter aux nouveaux besoins de nos passagers et créer les conditions nécessaires à la reprise dès que les conditions sanitaires le permettront. Nous annonçons ainsi pour 2021 un important programme de vols directs vers les régions et les îles à partir de mai et juin prochains. Nous souhaitons ainsi redire tout notre engagement à offrir des voyages en toute sécurité à nos passagers ainsi que notre volonté de soutenir le tourisme."



Au départ de France, Aegean Airlines prévoit de desservir à nouveau 8 aéroports (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest et Deauville) vers 6 destinations : Thessalonique, Héraklion, Rhodes, Santorin, Mykonos et Corfou. La compagnie opérera ainsi 17 lignes différentes, allant jusqu’à 40 vols par semaine. En 2021, Aegean Airlines inaugurera notamment 5 nouvelles lignes au départ de Paris et de Lyon.



Les vols internationaux à partir des aéroports régionaux devraient commencer en mai et juin 2021 et sont d’ores et déjà disponibles à la réservation.

