Air Caraïbes et French bee présentent leur programme de vols pour décembre 2020

Article publié le 1 décembre 2020 par David Dagouret

Les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil proposeront des vols vers les départements et territoires d’Outre-mer, Punta Cana et Haïti.

Air Caraïbes proposera jusqu’à 20 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre, 17 à destination de Fort-de-France et jusqu’à 6 vols par semaine vers Cayenne. Auxquels s’ajouteront, à compter du 7 décembre, 2 vols par semaine vers Port-au-Prince et à compter du 19 décembre, 2 vols hebdomadaires vers Punta Cana.

Saint-Martin (Grand Case) est desservi par un vol quotidien via Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy trois fois par semaine également via Pointe-à-Pitre.

Air Caraïbes proposera également un vol depuis Paris-Orly vers Port-au-Prince dès le 7 décembre, puis 2 vols par semaine (le lundi et le mercredi), dans les deux sens de la liaison, à partir de la semaine suivante. La compagnie dessert Haïti depuis plus de 10 ans et est aujourd’hui la seule à le faire en direct en Europe.

French bee, la compagnie sœur d’Air Caraïbes, proposera quant à elle jusqu’à 10 vols hebdomadaires au départ de Paris-Orly vers La Réunion ainsi qu’un vol par semaine vers la Polynésie française (Papeete).

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee et Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes, ont déclaré : "Nous estimons que la levée du confinement en métropole et en Martinique et celle des motifs impérieux à La Réunion le 15 décembre – si elles sont confirmées - sont une excellente nouvelle pour l'ensemble de nos clients qui pourront de nouveau voyager et se retrouver en famille pour les fêtes ou découvrir nos destinations. C’est un signal fort et positif pour nous, nos partenaires, agences de voyage et tours opérateurs. Air Caraïbes et French bee proposent à leurs passagers un réseau de destinations attirantes et accessibles dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur."





Liens commerciaux

Sur le même sujet