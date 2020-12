Air Saint-Pierre reçoit un ATR 42-600 neuf (photos)

Article publié le 11 décembre 2020 par David Dagouret

Avec cette livraison, la compagnie de Saint-Pierre-et-Miquelon dévoile sa nouvelle livrée.

Air Saint-Pierre a pris livraison aujourd'hui de son nouvel ATR 42‑600, à la suite de la signature d'un protocole d'accord en juillet 2018. Avec la livraison de cet appareil, immatriculé F-ORLB, msn 1605, la compagnie aérienne basée à Saint-Pierre-et-Miquelon, présente sa nouvelle livrée.

Air Saint-Pierre exploite des lignes vers Miquelon, Saint-Jean de Terre-Neuve, les Îles de la Madeleine, Halifax et Montréal. Ce nouvel appareil remplacera l'ATR 42-500 exploité par la compagnie depuis 2009.

Benoît Olano, Président exécutif d'Air Saint-Pierre, a déclaré : "Nous sommes impatients de commencer les opérations avec notre nouvel ATR. Nous exploitons un ATR depuis 1994 ; à l'époque, nous avions commencé avec l'ATR 42‑320. Les capacités uniques du turbopropulseur et ses améliorations continues en ont fait l’avion idéal pour nos opérations au fil des ans. Nous continuerons à apporter aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon la connectivité dont ils ont besoin, ainsi que davantage de confort, tout en limitant notre impact environnemental."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a quant à lui ajouté : "Il n’y a rien de plus satisfaisant que de voir un client fidèle moderniser sa flotte. Pour assurer la connectivité régionale dans les conditions opérationnelles difficiles de Saint‑Pierre-et-Miquelon et des îles voisines, il faut un avion spécial et l'ATR 42-600 est l’appareil idéal. Les opérations de la compagnie aérienne sont vitales pour les habitants de l’archipel et nous sommes très fiers que nos avions accomplissent une fois encore ce pour quoi ils ont été conçus : relier toutes les populations et les destinations de manière responsable, aussi isolées et inaccessibles soient-elles."





