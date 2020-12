Atlas LTA développe une nouvelle génération de dirigeables

Article publié le 12 décembre 2020 par David Dagouret

La société israélienne développe une gamme d'aéronefs nommée Atlant.

Atlas LTA, société israélienne nouvellement créée, développe une nouvelle génération de dirigeables nommée Atlant. Le plus grand modèle, l'Atlant 300 sera un aéronef important avec une longueur de 200 mètres, 100 mètres de largeur et 50 mètres de hauteur. Cet aéronef sera capable de transporter près de 165 tonnes de marchandises sur un rayon d'action de 2 000 km à une vitesse de 120km/h.

Les deux autres modèles, l'Atlant 30 et l'Atlant 100 sont plus petits et peuvent transporter respectivement 18 et 60 tonnes.

Ses capacités uniques attirent beaucoup l'attention des organisations humanitaires, comme le Programme alimentaire mondial des Nations Unies car les difficultés logistiques d’aujourd’hui sont des obstacles importants à leur importante mission.

L'Atlant pourrait être utilisé comme une grue volante, Atlas LTA a précisé que son aéronef pourrait transporter d'un point à un autre les grandes pales d'éoliennes.

En plus du transport de fret, les appareils Atlant pourraient effectuer des vols passagers court-courriers.

Atlas LTA mise sur ses nouveaux dirigeables pour effectuer ses vols sans nuire à la nature et préserver l'écologie. D'après la société israélienne, les émissions de gaz à effet de serre seraient beaucoup plus faibles environ 30 à 40 % de moins que des avions traditionnels et 5 à 7 fois moins que des hélicoptères lourds.

Alors que l'Atlant est le projet phare de la société et que ce projet devrait se concrétiser dans 4 à 5 ans, Atlas devrait également présenter son premier dirigeable électrique. Ce dirigeable nommé Atlas-11 devrait voir le jour dans environ 2 ans et pourra transporter 19 personnes (2 membres d'équipage et 17 passagers).

Liens commerciaux