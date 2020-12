ATR Livre son premier ATR 72-600F Cargo neuf

Article publié le 16 décembre 2020 par David Dagouret

Ce premier appareil a été livré à la compagnie américaine, FedEx.

FedEx a annoncé avoir pris livraison de son premier ATR 72-600F neuf (freighter) conçu uniquement pour le cargo. La société avait en effet signé en 2017 une commande ferme portant sur 30 appareils, assortie d’une option d'achat de 20 avions supplémentaires. L'appareil arrivera à l'aéroport de Shannon et sera exploité par ASL Airlines Ireland, opérateur FedEx ATR depuis 2000, intégrant ainsi la flotte FedEx Express Feeder.

L’ATR 72-600F a une capacité de fret de 75m3. La grande porte cargo de l’appareil permet le chargement de neuf tonnes de charge utile et offre la possibilité de transporter soit des marchandises en vrac, soit, en mode unités de chargement (UC), cinq palettes de 88" x 108" ou jusqu’à sept conteneurs LD3.

Près de 130 ATR cargos convertis sont actuellement en service, représentant un tiers de la flotte mondiale de cargos régionaux.

Jorn Van De Plas, Vice-Président Senior des réseaux aérien et GTS Europe au sein de FedEx Express, a déclaré : "Cette livraison du tout premier ATR cargo conçu spécifiquement pour les opérations de fret ouvre un nouveau chapitre passionnant pour notre flotte FedEx Express Feeder. Il s'agit d'une étape importante de notre stratégie de renouvellement de flotte, qui nous permet de demeurer le réseau le plus flexible, fiable et responsable de l'industrie.

Au cours de cette année difficile, tant pour les entreprises que pour les communautés du monde entier, nous sommes fiers d'être restés au cœur des opérations visant à maintenir le flux des échanges et la livraison de biens à travers l'Europe. Cette nouvelle livraison d'ATR Feeder s'inscrit dans notre approche globale de développement durable "Réduire, Remplacer, Révolutionner", qui vise à remplacer les appareils les plus anciens et les moins efficaces par des alternatives plus responsables."

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Pour tout constructeur, développer et livrer un nouvel avion est une grande fierté, et compte tenu de l'année particulièrement difficile à laquelle l'industrie et le monde entier ont fait face, remettre à FedEx Express ce tout premier ATR 72-600F est un moment palpitant et gratifiant pour toute l'équipe ATR. Les cargos jouent un rôle immense en assurant une connectivité essentielle entre les économies du monde entier et, grâce à ses fonctionnalités uniques, notre appareil conçu spécifiquement pour le cargo apportera de nombreux avantages opérationnels aux entreprises qui l'intègreront dans leur flotte. FedEx et ATR sont des amis de longue date, leur flotte comptant plus de 40 de nos turbopropulseurs. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec ce leader mondial et fiers qu'il ait choisi l'ATR 72 600F dans le cadre de son programme de renouvellement de flotte. FedEx se positionne ainsi à l'avant-garde de l'aviation responsableavec les appareils les plus économes en carburant actuellement disponibles sur le marché."





Liens commerciaux

Sur le même sujet