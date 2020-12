Bombardier annonce la vente de dix avions d’affaires Challenger 350

Article publié le 29 décembre 2020 par David Dagouret

Un engagement ferme d’un client qui préfère garder l’anonymat.

Bombardier a annoncé une commande ferme de 10 avions Challenger 350 dans une transaction estimée à 267 millions de dollars, aux prix catalogue.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier Inc a déclaré : "Cette commande souligne la valeur considérable que les clients accordent aux capacités inégalées de l’avion. Le portefeuille nouvellement renouvelé de Bombardier et son réseau de service en plein essor positionnent la Société solidement alors que l’intérêt mondial pour l’aviation d’affaires s’accroît avec la sécurité accrue qu’elle procure."

Avec une charge passagers et carburant maximale le rayon d’action de cet appareil est de 3 200 milles marins, l’avion d’affaires Challenger 350 peut relier New York à Los Angeles ou Londres, et Paris à Dubaï sans escale.

