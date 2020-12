Article publié le 13 décembre 2020 par David Dagouret

Le 11 décembre 2020, le Boeing 747 de la compagnie britannique avec sa livrée retro "BOAC" a rejoint sa dernière demeure à l'aéroport de Saint Athan à Cardiff.

British Airways a annoncé avoir effectué le dernier vol de son Boeing 747-400 avec sa livrée retro "BOAC" vers l'aéroport de Saint-Athan aux Pays de Galles où il sera préservé.

Ce Boeing 747-400 immatriculé G-BYGC, msn 25823/1195, avait reçu cette livrée retro "BOAC" pour fêter le centenaire de British Airways en 2019. Le 11 décembre dernier cet appareil "Queen of the skies" a décollé sous le numéro de vol BA747 de l'aéroport de Cardiff pour rejoindre l'aéroport de Saint-Athan à l'est de Cardiff après un vol de 20 minutes autour de la côte galloise.

Le Boeing 747-400 est entrée dans la flotte de British Airways le 20 janvier 1999. Cet avion a opéré 11 049 vols et parcouru 91 023 heures sur près de 70 millions de kilomètres. Son dernier vol passager a eu lieu de San Francisco à Heathrow le 4 avril 2020.

Le retrait des 747 de la flotte de British Airways a été avancé de plusieurs années en raison de la pandémie de Covid-19.

