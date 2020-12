Cathay Pacific récolte plus de 700 000 € grâce au programme Change for Good

Article publié le 18 décembre 2020 par David Dagouret

Cathay Pacific et le Comité de Hong Kong pour l'UNICEF (UNICEF HK) ont annoncé aujourd'hui que le programme de collecte de fonds en vol "Change for Good" (CFG) a permis de collecter un total de 6,77 millions de dollars HK en 2019, soit plus de 700 000€.

La totalité de ces dons a été récoltée auprès des passagers sur les vols de Cathay Pacific. La somme collectée a été utilisée pour améliorer la vie d'enfants vulnérables dans le monde entier. Un tiers des dons a également été utilisé pour soutenir l’initiative Schools for Asia de l’UNICEF qui vise à protéger les droits des enfants à l’éducation

Dans la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique, la pandémie Covid-19 bouleverse grandement les systèmes éducatifs locaux. Les filles sont particulièrement vulnérables à l'impact de la pandémie, car nombre d'entre elles ont un accès limité à l'enseignement à distance et elles sont moins susceptibles de retourner en classe une fois les écoles rouvertes. On estime que plus de 1,2 million de filles pourraient ne pas retourner à l'école en raison de la Covid-19. L'UNICEF et ses partenaires s'efforcent de faire en sorte que tous les enfants, et en particulier les filles, aient accès à l'enseignement à distance, notamment grâce à internet, la télévision, la radio ou encore des kits d'apprentissage à emporter chez soi. Les recettes de Change for Good serviront également à soutenir le travail de l'UNICEF pour que les enfants continuent d'apprendre malgré la pandémie. En parallèle, l'UNICEF met en œuvre des campagnes visant à encourager les filles à poursuivre leurs études après la pandémie.

M. Augustus Tang, Directeur Général de Cathay Pacific, a déclaré : "Je souhaite remercier sincèrement nos passagers pour leur générosité au cours de ces dernières années. Malgré la période difficile que nous traversons tous, je suis ravi que nous ayons pu apporter notre soutien à UNICEF Hong Kong et à leur travail inestimable. Nous avons été confrontés à de nombreux défis cette année et il est important pour nous de soutenir des programmes innovants afin que nos efforts pour aider les enfants soient aussi efficaces que possible. Cathay Pacific reste déterminée à soutenir l'apprentissage des enfants en ces temps difficiles."

Mme Judy Chen, Présidente de UNICEF Hong Kong, a déclaré : "Parce qu’ils sont très affectés par les effets de la pandémie, les enfants les plus vulnérables à travers le monde font face à une crise sans précédent. Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de Cathay Pacific pour offrir à plus d'enfants le droit d'apprendre et nous sommes impatients de leur apporter de l'espoir à travers nos programmes.

