La compagnie aérienne a retiré plus de 5 millions de tasses, 1 million de touillettes à café et 200 000 couverts en plastique.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a supprimé 100% des gobelets, couverts et contenants en plastique à bord de tous ses avions. Concrètement, elle a éliminé plus de 5 millions de tasses, 1 million de touillettes à café et 200 000 couverts, tous en plastique, et les a remplacés par d'autres fabriqués avec des matériaux durables, comme le bois ou le papier recyclé.

Cette mesure a également porté sur les emballages alimentaires plastique pour la nourriture des équipages de tous les avions. Ainsi, en 2020, plus de 35 000 unités ont été remplacées par des emballages 100% biodégradables et compostables.

Outre la suppression des plastiques dans le service de restauration à bord, ce plan Vueling 2020 a conduit à remplacer 6 millions de serviettes non durables par des serviettes en papier recyclé et à cesser d’imprimer plus de 250 000 reçus, désormais disponibles en ligne pour ses clients.

Ces actions s'inscrivent dans le plan de développement durable de Vueling, et plus spécifiquement, dans son troisième pilier portant sur la gestion des déchets et la manière dont la compagnie collecte, transporte, traite et recycle les déchets.

