Corsair : homologation de l’accord signé avec l’Etat et un Consortium d’investisseurs

Article publié le 18 décembre 2020 par David Dagouret

La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

L'accord initial avait été signé le 25 novembre 2020 entre Corsair, l’Etat et un consortium d’investisseurs, présentant une solution de financement collectif permettant à Corsair de surmonter la crise et d’assurer la pérennité de son activité.



Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’homologation de cet accord le 17 décembre 2020. La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici la fin de l’année.



Cet accord, qui prévoit une contribution financière globale de près de 300 millions d’euros, permet à Corsair, dans le contexte de crise inédite que traverse le secteur du transport aérien, de se restructurer et se développer.



Conformément à la règlementation, les décisions autorisant les aides de l’Etat en faveur de Corsair ont été notifiées par la Commission Européenne le 11 décembre 2020.



Pascal de Izaguirre Président Directeur Général de Corsair a déclaré : "Je souhaite remercier à nouveau l’ensemble des acteurs qui ont contribué à finaliser cet accord, et plus particulièrement le tribunal de commerce de Créteil pour son suivi exemplaire dans une période contraignante. Nous allons désormais nous consacrer à la mise en œuvre du projet de nos nouveaux actionnaires et faire de Corsair LA compagnie des Outre-mer."







